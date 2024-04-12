Дарем
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фуры застряли на трассе из-за паводка в Атырауской области

Министерство транспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«В связи с размытием участка республиканской трассы Кульсары-Доссор в Атырауской области 98 отечественных и 260 иностранных грузовых автотранспортных средств испытывают сложности с проездом. В Мангистауской области имеется скопление 67 АТС, в том чсиле 16 отечественных, 51 — иностранное».

сообщили в ведомстве.

Поэтому Министерством транспорта РК совместно с узбекской стороной прорабатывается вопрос об упрощенном порядке проезда казахстанских машин транзитом по территории Узбекистана из пунктов пропуска «Тажен» и «Конысбаева» в Мангистауской и Туркестанской областях.