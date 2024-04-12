ГПК прогнозирует ухудшение ситуации с пропуском автобусов польской стороной

Сегодня с 8.00 до 14.00 на польскую территорию проследовали всего четыре автобуса из 42 возможных. «Несмотря на увеличение нагрузки на единственный маршрут следования автобусов в Польшу и многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации. Кроме того, по мере приближения сезона отпусков ситуация с очередями автобусов будет ухудшаться», — предсказывают в ГПК.