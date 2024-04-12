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ГПК прогнозирует ухудшение ситуации с пропуском автобусов польской стороной

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона создала коллапс автобусов на границе, и с приближением сезона отпусков ситуация будет ухудшаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня с 8.00 до 14.00 на польскую территорию проследовали всего четыре автобуса из 42 возможных. «Несмотря на увеличение нагрузки на единственный маршрут следования автобусов в Польшу и многокилометровые очереди, польская сторона не предпринимает действий для разрешения ситуации. Кроме того, по мере приближения сезона отпусков ситуация с очередями автобусов будет ухудшаться», — предсказывают в ГПК.

Начиная с 2 апреля перед польским пунктом пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест») фиксируется рост очереди автобусов. Данный погранпереход является единственным функционирующим на въезд в Польшу для этого вида транспорта.

В среднем ежесуточно перед польским «Тересполем» въезда ожидает 30 автобусов. Учитывая, что в одном автобусе может следовать около 50 человек, то порядка 1,5 тыс. пассажиров вынуждены сутками находиться в автобусах, ожидая проезда. При этом контрольные службы Польши целенаправленно игнорируют нормы пропуска и оформляют всего 42% автобусов от суточной нормы.