Путин, Лукашенко и космонавты поздравили оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля… Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами еще увидимся!» — сказал президент. Господин Лукашенко тоже поздравил семью Пяк и добавил, что золотая свадьба — это большая редкость. Видео разговора опубликовала пресс-служба Кремля.