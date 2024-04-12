Путин, Лукашенко и космонавты поздравили оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля… Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами еще увидимся!» — сказал президент. Господин Лукашенко тоже поздравил семью Пяк и добавил, что золотая свадьба — это большая редкость. Видео разговора опубликовала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин пообещал исполнить желание одного из внуков господина Пяка и показать их семье запуск космического корабля.
Семья Пяк осенью 2023 года победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Оленеводством занимаются более четырех поколений этой семьи. В январе Енкся Пяк присутствовал на форуме «Родные-любимые», там он пригласил господина Путина посетить Ямал и пообещал покатать его на оленях.