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Путин, Лукашенко и космонавты поздравили оленеводов с Ямала с золотой свадьбой

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позвонили семье потомственных ямальских оленеводов Пяк — Енксе и его супруге Зое. Главы государств поздравили их с золотой свадьбой: чета отмечает 50-летие совместной жизни. В разговоре также приняли участие члены 21-й экспедиции на МКС Олег Новицкий и Марина Василевская.

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля… Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами еще увидимся!» — сказал президент. Господин Лукашенко тоже поздравил семью Пяк и добавил, что золотая свадьба — это большая редкость. Видео разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пообещал исполнить желание одного из внуков господина Пяка и показать их семье запуск космического корабля.

Семья Пяк осенью 2023 года победила на всероссийском конкурсе «Семья года». Оленеводством занимаются более четырех поколений этой семьи. В январе Енкся Пяк присутствовал на форуме «Родные-любимые», там он пригласил господина Путина посетить Ямал и пообещал покатать его на оленях.

Путин Владимир
Лукашенко Александр