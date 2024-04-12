Главные новости недели

Что известно о ситуации с паводками в российских регионах
Что известно на данный момент.
Тяжелую ракету «Ангара-А5» запустили с Восточного с третьей попытки
Предыдущие два запуска отменила автоматика за несколько секунд до взлета.
СК заявил о причастности Burisma к финансированию терактов в РФ
СК возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.
Под Киевом полностью уничтожена Триппольская ТЭС
Минобороны России назвало удар по ТЭК Украины ответом на попытки нанести ущерб российским объектам.
Открывшиеся на месте Zara магазины закончили год с убытком
Прошедший 2023 год стал первым годом работы в России для новых брендов одежды.
В российских магазинах почти закончились Bacardi и Grey Goose
Их официальные поставки прекращены.
Умер звезда американского футбола О. Джей Симпсон
Всемирную известность О. Джею принесло громкое судебное дело, вошедшее в историю как дело Симпсона. В июне 1994 года его обвинили в убийстве жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана.
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Что известно о ситуации с паводками в российских регионах