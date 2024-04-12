Собянин утвердил проект реконструкции улиц Малыгина, Широкой и Осташковской

В рамках проекта запланирована реконструкция улицы Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы. Протяженность этого участка — 1072 метра (три-четыре полосы в каждом направлении). Кроме того, работы пройдут на участке Осташковской улицы от проезда Шокальского до Широкой улицы (368 метров, три — пять полос в каждом направлении) и на отрезке Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы (887 метров, три — пять полос в каждом направлении).