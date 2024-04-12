Собянин утвердил проект реконструкции улиц Малыгина, Широкой и Осташковской

В рамках проекта запланирована реконструкция улицы Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы. Протяженность этого участка — 1072 метра (три-четыре полосы в каждом направлении). Кроме того, работы пройдут на участке Осташковской улицы от проезда Шокальского до Широкой улицы (368 метров, три — пять полос в каждом направлении) и на отрезке Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы (887 метров, три — пять полос в каждом направлении).
Помимо этого, специалисты займутся реконструкцией развязки на пересечении Осташковской и Широкой улиц, моста через реку Яузу на Широкой улице. Построят участок проезда Шокальского от Енисейской улицы до Проектируемого проезда № 5016, сделают разворот на Широкой улице по направлению к Осташковской улице. Также в планах — реконструкция отстойно-разворотной площадки на Осташковской улице. Там появятся дополнительные въезды и выезды с Широкой улицы и из проезда Шокальского. Такие изменения помогут улучшить движение наземного транспорта.
«Везде установят дополнительные светофоры, обустроят велодорожки, пешеходные тротуары и наземные переходы, парковки для автомобилей», — отметил мэр Москвы.
Всего рамках проекта построят и реконструируют 3,1 километра дорог, а также благоустроят 7,96 гектара территории, которая находится рядом. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более чем 200 тысяч человек, проживающих и работающих в районах Северное Медведково и Лосиноостровский.