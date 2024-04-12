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В Казани усилят меры безопасности в общественном транспорте

Трехсуточное хранение видеозаписей уже не соответствует новым требованиям антитеррористической безопасности.

Источник: Татарстан 24

В Казани заявили о необходимости увеличения срока хранения информации с камер в общественном транспорте до одного месяца для соответствия ужесточенным антитеррористическим требованиям. Это мера станет одним из ключевых методов идентификации лиц, причастных к организации террористических актов.

В апреле текущего года экстренные службы Казани дважды реагировали на тревожные вызовы из общественного транспорта, включая инцидент с подозрительным рюкзаком в девятом троллейбусе. Благодаря видеонаблюдению удалось быстро находить владельцев подозрительных предметов.

Власти отмечают, что обновление систем видеонаблюдения в автобусах и на электротранспорте потребует десятки миллионов рублей. В настоящее время на линии Казани ежедневно выходит почти 800 единиц транспорта, перевозящих более 750 тыс. пассажиров.

«Камеры действительно помогают утихомирить буйных пассажиров», — отметил водитель автобуса.

Системы безопасности метрополитена остаются наиболее совершенными: в прошлом году на их усиление было выделено 97 миллионов рублей, но, по словам транспортников, необходима дополнительная модернизация, включая замену интроскопов и детекторов.