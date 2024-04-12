125-летие Каныша Сатпаева отметили в Караганде

У великого ученого сегодня немало последователей, которые развивают казахстанскую науку. Мы по праву гордимся нашими учеными, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в развитие науки.
В этом году исполняется 125 лет со дня его рождения и в честь юбилея общественного деятеля по области проводятся различные мероприятия.
Сегодня в Караганде состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Каныша Сатпаева. Дань памяти великому казахскому учёному отдали представители творческой и научной интеллигенции, общественники, аксакалы и руководство области.
В высших учебных заведениях проведен ряд научных мероприятий, посвященных 125-летию Каныша Сатпаева. В Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова прошла республиканская научная студенческая конференция «Вклад молодежной науки в реализацию стратегии “Казахстан — 2050” (11 апреля). А в Карагандинском университете Казпотребсоюза провели Международный слет студентов “Современная молодежь: созидая инновации — стремимся в будущее”.
Также 13 апреля в Бухаржырауском районе состоится открытие мурала на стене школы имени К. Сатпаева.
Кроме того, в библиотеках области в течение года будут организованы тематические выставки, в учреждениях образования пройдут классные часы, дебатные турниры, кураторские часы, конкурсы научных проектов, круглые столы и другие мероприятия.