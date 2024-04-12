125-летие Каныша Сатпаева отметили в Караганде

12 апреля в Казахстане отмечается День работников науки. Эта дата выбрана неслучайно, именно в этот день родился выдающийся казахстанский ученый-геолог, первый президент казахстанской Академии наук Каныш Сатпаев, который внес неоценимый вклад в геологическую, научную, культурную и историческую сферы нашей страны, передает корреспондент агентства Kazinform..