Институт нацпамяти Украины попросил экспертов уточнить выводы об «украинофобе Булгакове»

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Институт национальной памяти Украины попросил экспертную комиссию дополнительно проанализировать и уточнить ее заключение об «украинофобе Булгакове». Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.
«Украинский институт национальной памяти обратился в экспертную комиссию с просьбой дополнительно проанализировать и уточнить профессиональное заключение о принадлежности объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, к символике русской имперской политики», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что директор института Антон Дробович поблагодарил экспертов за готовность «уделять время сложным проблемам критического осмысления украинской истории и культуры».
В ведомстве подчеркнули, что признание или непризнание символикой российской имперской политики объектов, посвященных Булгакову, не является запретом писателя. «Украинское законодательство не запрещает книги, пьесы писателя, музейные экспозиции, исследования, — указали в институте. — Вместе с тем, если подтвердится пренебрежительное отношение Булгакова к идее независимой республики и продвижение российского империализма, правомерна постановка вопроса о неуместности глорификации фигуры писателя в публичном пространстве».
«Заключение экспертной комиссии относительно Булгакова не может быть руководством к закрытию Литературно-мемориального музея Булгакова в Киеве», — подытожили в институте.
29 марта экспертная комиссия Института национальной памяти Украины объявила родившегося в Киеве Булгакова «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Члены комиссии утверждают, что писатель якобы презирал украинцев и негативно отзывался о существовавшей в период гражданской войны Украинской народной республике и ее националистических лидерах. В тексте заключения говорится также, что Булгаков «мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма». На основе данных выводов комиссия считает недопустимым сохранение в стране памятников и географических названий в честь писателя. Один из основателей и первый директор музея Анатолий Кончаковский раскритиковал заключение экспертов и заявил, что музей будет «по этому поводу апеллировать и жаловаться».
Споры о Булгакове
Споры вокруг фигуры Булгакова идут на Украине давно. Много лет националисты призывают исключить его произведения из школьной программы, а Национальный союз писателей Украины борется за закрытие дома-музея Булгакова в Киеве. В августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского национального университета была снята установленная в его честь мемориальная доска. 9 февраля этого года улица Булгакова в Киеве была переименована в улицу Вахтанга Кикабидзе. В июне 2022 года в Минобразования уже были подготовлены предложения об исключении произведений Булгакова из школьной программы, однако в итоге дебатов было решено оставить в программе изучение только «Собачьего сердца».
Булгаков родился в Киеве, учился на медицинском факультете Киевского университета. В доме на Андреевском спуске, где писатель жил с 1906 по 1919 год, в настоящее время находится его музей. В мае прошлого года мемориальная доска на фасаде музея подверглась украинизации: в новой версии уже на украинском языке он назван не «русским и советским писателем», а «выдающимся киевлянином, врачом, писателем». Как сообщали украинские СМИ, текст поменяли по инициативе коллектива музея в рамках закона об украинизации.
Украинские власти с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. По всей Украине сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, путешественников, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией.