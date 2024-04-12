На ЗАЭС начали перевод четвертого энергоблока в режим «холодный останов»

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Станция расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, неподалеку от Энергодара в Запорожской области. После включения региона в состав России АЭС перешла в федеральную собственность. С начала боевых действий Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах станции.