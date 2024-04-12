Омская мэрия перекрасила автобусы, чтобы те не сливались со снегом

Официальный аккаунт администрации Омска в соцсети «ВКонтакте» рассказал, почему городские автобусы перекрашивают именно в оранжевый. Решение о том, что весь муниципальный транспорт должен выглядеть одинаково, напомним, принял губернатор. Однако ранее никто не объяснял, почему власти выбрали тот или иной цвет.
В соответствии с этой схемой автобусы сделали оранжевыми. Причин тому две — заметность и аварийность.
Машины жёлтого, оранжевого и коричневого цветов, по статистике, реже всего попадают в аварии. В условиях омской зимы привычный белый цвет автобусов может стать опасным, потому что на фоне снега их сложнее заметить.
Городские троллейбусы при этом будут перекрашены в зелёный, а трамваи останутся красными.