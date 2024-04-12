В зоне СВО погиб 40-летний бывший сотрудник полиции из Пермского края

Администрация Ильинского городского округа сообщила о гибели в зоне проведения СВО бывшего сотрудника районного ОМВД Пелевина Андрея Владимировича. Он имел многолетний военной службы по контракту.
Андрей Пелевин родился 13 сентября 1983 года в Чермозе. В родном городе окончил девять классов, затем продолжил обучение Ильинском агролицее по специальности «Овощевод-повар». В ноябре 2001 года его призвали на срочную службу. Вернувшись в Ильинский Андрей Пелевин с 2004 по 2013 годы работал в районном ОМВД. В 2013 году заключил контракт с Минобороны РФ, 2018 год служил рядах ВС РФ.
Андрей Владимирович 11 января 2024 принял решение заключить контракт на один год для прохождения военной службы в зоне проведения СВО, погиб при выполнении боевой задачи через два месяца, 12 марта.
Прощание с погибшим в СВР Андреем Пелевиным прошло 12 апреля в Доме культуры Чермоза.
Администрация Ильинского городского округа выражает глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего земляка. Выражает признательность родителям, воспитавшим настоящего мужчину и истинного патриота.