В зоне СВО погиб 40-летний бывший сотрудник полиции из Пермского края

Андрей Пелевин родился 13 сентября 1983 года в Чермозе. В родном городе окончил девять классов, затем продолжил обучение Ильинском агролицее по специальности «Овощевод-повар». В ноябре 2001 года его призвали на срочную службу. Вернувшись в Ильинский Андрей Пелевин с 2004 по 2013 годы работал в районном ОМВД. В 2013 году заключил контракт с Минобороны РФ, 2018 год служил рядах ВС РФ.