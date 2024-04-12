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Синоптики: Циклонический вихрь будет «хозяйничать» на Урале в выходные

Пик непогоды придется на вечер 13 апреля-ночь 14-го.

Сейчас в Дареме: +18° 8 м/с 39% 746 мм рт. ст. +16°

Обширный циклон с центром на Северном Урале протянулся своими атмосферными фронтами до Поволжья — в зону его влияния попадают также юг Урала, юго-западные и южные районы Сибири, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, в эти регионы циклонический вихрь уже принес смешанные осадки, усиление ветра, местами — метели и гололедные явления.

«В субботу, 13 апреля, температурный фон в Сибири и на севере Урала будет ниже нормы на 2−7 градусов. Затем, 14—15 апреля в южные регионы Сибири придет потепление, а север Урала и Сибири останется в холоде до 17 апреля. 14 апреля аномалии минимальной температуры воздуха местами достигнут на Таймыре −9 градусов, в Ханты-Мансийском округе — −8, на Ямале — −14 градусов», — говорится в комментарии.

Что касается Южного Урала, под влиянием атмосферных фронтов 13—14 апреля местами пройдут небольшие осадки. В регион будет поступать воздух с акватории Баренцева моря. Пик непогоды придется на вечер 13 апреля-ночь 14-го.

Как следует из прогноза специалистов Челябинского ЦГМС, погода в выходные будет нестабильной.

Ночью 13 апреля будет плюс 4−9, днем в субботу — плюс 13−18, в горах — до 10 градусов. В течение ближайших суток облачно с прояснением, местами небольшие дожди, днем в горах — умеренные. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы, днем в южных районах — грозы. Ветер юго-западный, западный: ночью его скорость 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с.

Ночью 14 апреля ожидается от нуля до плюс 5, местами будут идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере — умеренные. Днем в воскресенье будет плюс 6−11, при переменной облачности небольшие дожди лишь локально. Ветер северный, северо-западный 4−9 м/c.

В Челябинске ночью 13 апреля будет плюс 5−7, без существенных осадков; ночью 14 апреля — плюс 2−4 градуса, небольшой дождь. Днем в субботу прогнозируется плюс 13−15, облачно с прояснением, небольшой дождь, порывы ветра до 10−13 м/с; днем в воскресенье столбики термометров покажут плюс 7−9, небольшой дождь.