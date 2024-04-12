Синоптики: Циклонический вихрь будет «хозяйничать» на Урале в выходные

«В субботу, 13 апреля, температурный фон в Сибири и на севере Урала будет ниже нормы на 2−7 градусов. Затем, 14—15 апреля в южные регионы Сибири придет потепление, а север Урала и Сибири останется в холоде до 17 апреля. 14 апреля аномалии минимальной температуры воздуха местами достигнут на Таймыре −9 градусов, в Ханты-Мансийском округе — −8, на Ямале — −14 градусов», — говорится в комментарии.