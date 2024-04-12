РКН начал блокировать сайты иностранных хостингов по закону о «приземлении»

С сентября внесенные в список хостинг-провайдеры попали под маркировку о нарушении ими законодательства РФ, а затем под запрет на поисковую выдачу. В январе все компании из списка за исключением FastComet были оштрафованы на общую сумму свыше 367 млн руб. за неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного юридического лица в интернете в России (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).