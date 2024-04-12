РКН начал блокировать сайты иностранных хостингов по закону о «приземлении»

С конца марта РКН заблокировал сайты Kamatera, WPEngine и HostGator.com, с апреля — Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos и DigitalOcean. Также в списке иностранных хостинг-провайдеров, в отношении которых введены ограничительные меры, — Amazon Web Services Inc., GoDaddy.com LLC., Hetzner Online GmbH и FastComet.
С сентября внесенные в список хостинг-провайдеры попали под маркировку о нарушении ими законодательства РФ, а затем под запрет на поисковую выдачу. В январе все компании из списка за исключением FastComet были оштрафованы на общую сумму свыше 367 млн руб. за неисполнение обязанностей по организации деятельности иностранного юридического лица в интернете в России (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ).
Согласно закону «о приземлении», иностранные IT-компании с посещаемостью в РФ более 500 тыс. человек в сутки должны создать представительства в России, форму для обратной связи и завести личные кабинеты на сайте РКН. С 1 декабря 2023 года требования ужесточились: хостинг-провайдеров обязали войти в специальный реестр РКН, а также идентифицировать своих клиентов посредством платежа, номера телефона или по документам.