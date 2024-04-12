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Названы страны, откуда в Калининградскую область везут орехи

Лидерами по поставкам стали в этом году Вьетнам и Китай.

Источник: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области

В Калининградскую область с начала года завезли 2,6 тысячи тонн орехов. Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области, лидерами по поставкам орехов стали Вьетнам (2057 тонн кешью) и Китай (144 тонны миндаля, 240 тонн фисташек).

Небольшие партии привезли также из других стран.

Это 185 тонн грецких орехов из Чили и Китая.

1,4 тонны фундука и бразильских орехов доставили из Грузии и Перу.

Отмечается, что общий показатель на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.