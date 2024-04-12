Названы страны, откуда в Калининградскую область везут орехи

В Калининградскую область с начала года завезли 2,6 тысячи тонн орехов. Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области, лидерами по поставкам орехов стали Вьетнам (2057 тонн кешью) и Китай (144 тонны миндаля, 240 тонн фисташек).
Небольшие партии привезли также из других стран.
Это 185 тонн грецких орехов из Чили и Китая.
1,4 тонны фундука и бразильских орехов доставили из Грузии и Перу.
Отмечается, что общий показатель на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.