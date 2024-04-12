Названы страны, откуда в Калининградскую область везут орехи

В Калининградскую область с начала года завезли 2,6 тысячи тонн орехов. Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Калининградской области, лидерами по поставкам орехов стали Вьетнам (2057 тонн кешью) и Китай (144 тонны миндаля, 240 тонн фисташек).