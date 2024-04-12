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«Светлая память»: в Уфе простились с погибшим в СВО рядовым Айратом Сибагатовым

Сегодня в Уфе в последний путь проводили Айрата Сибагатова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Кировского района города Илвир Нурлавлятов.

Источник: соцсети Илвира Нурдавлятова

Айрат Сибагатов родился в Уфе. После окончания колледжа статистики информатики и вычислительной техники прошел срочную службу в городе Южно-Сахалинск. В 2022 году принял для себя важное решение и добровольцем ушел в зону проведения специальной военной операции.

Рядовой Айрат Сибагатов погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга, Указом Президента России, боец награжден орденом Мужества посмертно.

«Мы выражаем глубокие соболезнования его близким, родным и друзьям. Его отвага, самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в наших сердцах! Светлая память», — отметил Илвир Нурдавлятов.