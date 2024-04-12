«Светлая память»: в Уфе простились с погибшим в СВО рядовым Айратом Сибагатовым

Айрат Сибагатов родился в Уфе. После окончания колледжа статистики информатики и вычислительной техники прошел срочную службу в городе Южно-Сахалинск. В 2022 году принял для себя важное решение и добровольцем ушел в зону проведения специальной военной операции.
Рядовой Айрат Сибагатов погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга, Указом Президента России, боец награжден орденом Мужества посмертно.
«Мы выражаем глубокие соболезнования его близким, родным и друзьям. Его отвага, самоотверженность и любовь к Родине навсегда останутся в наших сердцах! Светлая память», — отметил Илвир Нурдавлятов.