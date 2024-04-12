«Светлая память»: в Уфе простились с погибшим в СВО рядовым Айратом Сибагатовым

Айрат Сибагатов родился в Уфе. После окончания колледжа статистики информатики и вычислительной техники прошел срочную службу в городе Южно-Сахалинск. В 2022 году принял для себя важное решение и добровольцем ушел в зону проведения специальной военной операции.