Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», — говорится в публикации на сайте.
В свою очередь, представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, однако в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина.
Дори (Джордж), как отмечается, была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при больнице. При этом Дори ввиду проблем с позвоночником не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.