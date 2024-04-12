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Умерли старейшие в мире сиамские близнецы

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Американское похоронное бюро Leibensperger сообщило о смерти старейших в мире сиамских близнецов Лори и Джорджа (некогда Дори) Шаппеллов в возрасте 62 лет.

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», — говорится в публикации на сайте.

В свою очередь, представители Книги рекордов Гиннесса отметили, что Лори и Дори (позднее Джордж), соединенные головой, изначально были однополыми близнецами, однако в 2007 году Джордж начал идентифицировать себя как мужчина.

Дори (Джордж), как отмечается, была успешной кантри-певицей, а Лори в 1990-е работала в прачечной при больнице. При этом Дори ввиду проблем с позвоночником не могла ходить и использовала специальное кресло, которое перемещала ее сестра.