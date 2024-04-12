Что произошло в Казахстане сегодня, 12 апреля

Психиатр рассказал, можно ли считать лудоманию болезнью, как люди «заболевают» игровой зависимостью и можно ли ее лечить. По словам директора Центра психического здоровья, можно разделить легкую, среднюю и крайнюю степени игровой зависимости. В начальной стадии человек играет, как ему кажется, только тогда, когда он хочет этого сам, и думает, что может в любой момент остановиться. Во второй стадии человек начинает думать только об этом, нарушается его характер и психика, он начинает быть лживым и изворотливым в общении со своими близкими, брать деньги в долг или воровать из дома, не приносить домой свою зарплату.