Что произошло в Казахстане сегодня, 12 апреля

Президент
Сегодня Глава государства принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией — одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа. По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между странами служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.
Глава государства выступил в ходе заседания Национального совета по науке и технологиям и заявил о необходимости решения насущных проблем в стране. Глава государства отметил, что казахстанцы преодолели не менее сложные времена.
Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о возврате в Казахстан наших ученых, которые сегодня ведут успешную практику за рубежом.
В ходе заседания Президент сравнил госслужащих — сегодня и в 90-х. Токаев выразил признательность «всему народу, который сохраняет непоколебимое единство, проявляет взаимное сочувствие, терпение и толерантность в такой сложной ситуации».
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проведении на территории Алматы специального сейсмологического исследования. Президент подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение.
Помимо этого Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости задействовать все возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов.
Сегодня же Глава государства провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья граждан в режиме реального времени. Президент считает необходимым до конца 2024 года определить долгосрочную стратегию управления паводками и принять соответствующие программные документы.
Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана. Эмомали Рахмон выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов Казахстана и заявил о готовности оказать необходимую поддержку. Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.
Интересно знать
Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке. Она сохранена на прежнем уровне. Как объяснили в Нацбанке, задача по снижению инфляции в среднесрочной перспективе требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время.
В пригороде Петропавловска, в селе Тепличном, объявили эвакуацию людей. Корреспонденты Tengrinews.kz Иван Сухоруков и Турар Казангапов сейчас находятся в зоне подтопления и наблюдают, как местных жителей оповещают об опасности и как укрепляют поселок перед приходом большой воды. Подробнее в материале.
Заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Канат Бозумбаев предупредил об ответственности за фейковую информацию о паводках. Бозумбаев рассказал, что в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией. А также отметил, что такие фейки создают панику и раздражение в пострадавших регионах.
В МЧС рассказали о селезадерживающей плотине в бассейне реки Аксай, при строительстве которой похитили деньги. Из-за неисполнения обязательств подрядчиком по строительству объекта появилась угроза жизни около 30 тысяч алматинцев.
Военные билеты перевели в цифровой формат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана. По данным ведомства, в стране также отменено требование о предоставлении военного билета в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение.
Здоровье
Заболеваемость коклюшем выросла в Казахстане в 120 раз: по данным Минздрава, в 2022 году было зарегистрировано всего 3 случая коклюша, а в 2023 году — 393. В мире ежегодно от коклюша умирает около миллиона детей. В чем причины неблагополучной эпидемиологической ситуации по коклюшу в Казахстане и чем опасна эта болезнь? На вопросы Tengrinews.kz о коклюше ответила врач-педиатр Алматы Венера Бакиева. Подробнее здесь.
Психиатр рассказал, можно ли считать лудоманию болезнью, как люди «заболевают» игровой зависимостью и можно ли ее лечить. По словам директора Центра психического здоровья, можно разделить легкую, среднюю и крайнюю степени игровой зависимости. В начальной стадии человек играет, как ему кажется, только тогда, когда он хочет этого сам, и думает, что может в любой момент остановиться. Во второй стадии человек начинает думать только об этом, нарушается его характер и психика, он начинает быть лживым и изворотливым в общении со своими близкими, брать деньги в долг или воровать из дома, не приносить домой свою зарплату.
Человек и закон
В Генеральной прокуратуре сообщили о работе по возвращению Акжаркын Турлыбай в Казахстан. Казахстанка отбывает пожизненный срок в китайской тюрьме. В 2014 году суд КНР признал ее виновной в контрабанде наркотиков. Подробнее здесь.
В Министерстве внутренних дел прокомментировали слова матери Салтанат Нукеновой о том, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев якобы задавил и убил ребенка. Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом в МВД. Оттуда пришел ответ, в котором говорится, что информации о привлечении Куандыка Бишимбаева к уголовной ответственности по данному факту нет.
Происшествия
Неизвестный мужчина напал на сидевшую на скамейке женщину в Алматы. Благодаря выходившим из соседнего здания прохожим женщине удалось скрыться. В пресс-службе полиции Алматы сообщили, что по факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности.
Водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с прицепом КамАЗа. Смертельное ДТП произошло на ночной дороге недалеко от села Калкаман в Павлодарской области. Водитель погиб, пассажиры — в больнице. За рулем Toyota Estima находился житель Астаны.
Во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену.
Землетрясение ощутили жители Алматы. Подземные толчки были зарегистрированы сетью сейсмических станций в 13:13. В Алматы землетрясение ощущалось силой в 2 балла.
Курс доллара
Курс доллара в Казахстане снова падает. По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE средневзвешенный курс доллара составил 447,89 тенге, понизившись на 0,43 тенге. Отметим, что официальный курс Национального банка на 12 апреля составляет 448,41 тенге за доллар.