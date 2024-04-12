Дарем
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За пять лет в Нижнем Тагиле сильно ухудшилось качество питьевой воды

В Нижнем Тагиле обострилась проблема с питьевой водой.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять лет в Нижнем Тагиле значительно ухудшилось качество питьевой воды. Об этом со ссылкой на доклад начальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина пишет TagilCity.ru.

С 2019 года один из главных негативных показателей — удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям — возрос с 1,8% до 6,1%.

Положительной тенденцией стало снижение количества аварий на системах водопровода и канализации. Так, в 2019 на водопроводе было зафиксировано 553 аварии, а в 2023 году этот показатель опустился до 422.

— Мы надеемся, что в ближайшее время построят станцию водоподготовки «Южная», поменяются сети и проблемы с водой будут забыты, — заявил Юрий Бармин.

ЖКХ