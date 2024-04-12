За пять лет в Нижнем Тагиле сильно ухудшилось качество питьевой воды

За последние пять лет в Нижнем Тагиле значительно ухудшилось качество питьевой воды. Об этом со ссылкой на доклад начальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрия Бармина пишет TagilCity.ru.
С 2019 года один из главных негативных показателей — удельный вес неудовлетворительных проб питьевой воды из водопровода по микробиологическим показателям — возрос с 1,8% до 6,1%.
Положительной тенденцией стало снижение количества аварий на системах водопровода и канализации. Так, в 2019 на водопроводе было зафиксировано 553 аварии, а в 2023 году этот показатель опустился до 422.
— Мы надеемся, что в ближайшее время построят станцию водоподготовки «Южная», поменяются сети и проблемы с водой будут забыты, — заявил Юрий Бармин.