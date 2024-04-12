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В Кемерове с 15 апреля заработает новый маршрут автобуса

Три автобуса большой вместимости будут курсировать под номером 34.

Новый автобусный маршрут заработает в Кемерове с 15 апреля, сообщил мэр города в телеграм-канале.

По словам Дмитрия Анисимова, появление нового маршрута связано с ремонтом на Кузбасском мосту. «Усиливаем наш общественный транспорт, который соединяет правобережные и левобережные районы», — объяснил глава Кемерова.

Автобусный маршрут «Д/п “Центральный” — сквер Молодожёнов» будет курсировать под № 34: из Рудничного района от остановок вдоль улицы Серебряный бор, далее через Кузбасский проспект, небольшой участок просп. Шахтёров, бульвар им. Барбараша и через Кузбасский мост на левый берег. Там поедет по маршруту: Притомский проспект — Соборная — Ленина — Терешковой и обратно в Рудничный район.

На маршруте будут курсировать три автобуса большой вместимости. С 15 апреля автобусы № 34 будут ездить в тестовом режиме по будням. Мэр пообещал, что в дальнейшем расписание будет корректироваться, это зависит от востребованности маршрута у пассажиров и от ситуации на дорогах.