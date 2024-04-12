В Кемерове с 15 апреля заработает новый маршрут автобуса

На маршруте будут курсировать три автобуса большой вместимости. С 15 апреля автобусы № 34 будут ездить в тестовом режиме по будням. Мэр пообещал, что в дальнейшем расписание будет корректироваться, это зависит от востребованности маршрута у пассажиров и от ситуации на дорогах.