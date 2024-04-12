Порывистый ветер с Балтики принесет в Беларусь дожди и грозы

В начале следующей недели Беларусь окажется в тыловой части циклона, уходящего на Верхнюю Волгу, дожди почти прекратятся, рассказали специалисты. Однако отметили, что ожидается порывистый ветер, особенно ночью. Минимальная температура воздуха в ночные часы в понедельник будет +2..+8°С, максимальная днем +8..+14°С, по югу до +16°С.