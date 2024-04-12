Порывистый ветер с Балтики принесет в Беларусь дожди и грозы

По словам синоптиков, 13 апреля в Беларуси будет облачно с прояснениями.
«Температура воздуха в первый день предстоящих выходных ночью составит 6−12 градусов. Днем на севере страны температурный столбик не поднимется выше 10 градусов, а на юге будет теплее — до 20 градусов», — рассказали в Белгидромете.
Там предупредили, что атмосферное давление ночью будет падать, а днем — существенно.
«В воскресенье, 14 апреля, страна будет находится во власти прохладной воздушной массы. Такую погоду обусловит циклон, который сместится с юга Скандинавии на Финский залив», — сообщили в ведомстве.
Днем будет облачно, с прояснениями. В ночные часы на севере страны ожидается небольшой дождь, а в утренние и дневные часы пройдут кратковременные дожди практически по всей территории Беларуси.
В некоторых районах не обойдется без гроз, при этом ветер будет сильный, порывистый, предупредили в Белгидромете.
Температура ночью составит от 5 до 11 градусов тепла, максимальная днем на севере страны — 13 градусов, а на юге — до 23 тепла.
В начале следующей недели Беларусь окажется в тыловой части циклона, уходящего на Верхнюю Волгу, дожди почти прекратятся, рассказали специалисты. Однако отметили, что ожидается порывистый ветер, особенно ночью. Минимальная температура воздуха в ночные часы в понедельник будет +2..+8°С, максимальная днем +8..+14°С, по югу до +16°С.