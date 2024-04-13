Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 13 апреля

В Хабаровском крае приговор суда выслушали четыре человека. Их осудили за разбой с причинением тяжкого вреда и покушение на убийство группой лиц. Два года назад, августовским вечером супруги из Хабаровска познакомились с женщиной. Та пригласила их в свою компанию, которая в ту же ночь и пыталась с ними расправиться.
Волонтеры из Березовки обнаружили на улице трупы собак. С животными расправились жестоко: тела были перевязаны скотчем, у одного разбита голова, у второй изо рта текла странная жидкость. Всех спрятали в пакеты и выбросили в импровизированную помойку.
В Хабаровском крае меняется расписание пригородных электричек. Теперь они будут работать по летнему графику. С 13 апреля к поездам присоединится еще четыре транспортных средства, которые как раз и будут работать по дачным маршрутам до конца сентября.