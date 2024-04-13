Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 13 апреля

В Хабаровском крае приговор суда выслушали четыре человека. Их осудили за разбой с причинением тяжкого вреда и покушение на убийство группой лиц. Два года назад, августовским вечером супруги из Хабаровска познакомились с женщиной. Та пригласила их в свою компанию, которая в ту же ночь и пыталась с ними расправиться.