Первые жертвы клещей появились в Хабаровском крае

«В связи со сходом снега активность клещей в ближайшие недели будет нарастать. Её пик придется на июнь и после этого пойдет на спад. При выходе на природу нужно быть максимально осторожным. Необходимо носить закрытую одежду с завязками на щиколотках и запястьях, а также пользоваться репеллентами», — отметила в беседе с «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь Роспотребнадзора Хабаровского края Анастасия Судакова.