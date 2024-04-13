Первые жертвы клещей появились в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начался сезон активности клещей. От укусов насекомых пострадали уже девять человек, сообщает «АиФ-Дальинформ».
За первую неделю апреля в больницы региона обратились пятеро взрослых и четверо детей, к которым присосались клещи. Один случай укуса зарегистрирован в Советской Гавани, все остальные — на территории Хабаровска.
«В связи со сходом снега активность клещей в ближайшие недели будет нарастать. Её пик придется на июнь и после этого пойдет на спад. При выходе на природу нужно быть максимально осторожным. Необходимо носить закрытую одежду с завязками на щиколотках и запястьях, а также пользоваться репеллентами», — отметила в беседе с «АиФ-Дальинформ» пресс-секретарь Роспотребнадзора Хабаровского края Анастасия Судакова.
Как напомнили в ведомстве, самым надёжным способом защититься от энцефалита, который переносят клещи, по-прежнему остаётся своевременная вакцинация. Её прошли уже свыше 55 тысяч хабаровчан, в том числе 25 тысяч детей. В случае, если прививки нет, после укуса в течение трёх суток необходимо обратиться в поликлинику, где проставят иммуноглобулин.