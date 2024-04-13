День рождения «рогатого» или где колесят три троллейбусных маршрута в Хабаровске: фото

В наше время троллейбусы не исчезли, а все также колесят по дорогам города. Рогатых встречают на Матвеевском шоссе, Большой, Шелеста, Воронежской, Серышева, Ленинградской, Муравьева-Амурского. В этом году к существующим двум маршрутам в Хабаровске добавился новый троллейбус № 3. Стандартный тариф — 35 рублей, вечерний — 37 рублей. Кстати, пилотная троллейбусная линия была построена в 1933 году — в Москве. Сегодня, в честь Дня троллейбуса предлагаем посмотреть на троллейбусы разных маршрутов в Хабаровске.