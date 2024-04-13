В Хабаровском крае спецудостоверения получат члены семей ветеранов

С их помощью можно будет оформить меры социальной поддержки.
Без этого документа не могли воспользоваться мерами соцподдержки те, кто получал пенсию через территориальные органы Социального фонда России, либо не получал пенсию. Удостоверения по поручению Генпрокуратуры РФ должны сделать не только в Хабаровском крае, но и в Бурятии, ЕАО, Магаданской, Сахалинской, Амурской областях. Выдавать их уполномочены департаменты и министерства соцзащиты регионов.
В нескольких субъектах уже определили порядок их выдачи, в Хабаровском крае и Приамурье документы пока находятся в стадии разработки. На Сахалине пятеро человек уже смогли получить новые удостоверения.
Если погибший участник боевых действий состоял в штате правоохранительных органов либо являлся военнослужащим, выдача удостоверений членам их семей производится органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, военкоматами.