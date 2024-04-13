В Хабаровском крае спецудостоверения получат члены семей ветеранов

Без этого документа не могли воспользоваться мерами соцподдержки те, кто получал пенсию через территориальные органы Социального фонда России, либо не получал пенсию. Удостоверения по поручению Генпрокуратуры РФ должны сделать не только в Хабаровском крае, но и в Бурятии, ЕАО, Магаданской, Сахалинской, Амурской областях. Выдавать их уполномочены департаменты и министерства соцзащиты регионов.