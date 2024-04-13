Что можно вырастить в огороде к майским праздникам?

Дачный сезон открывается.
Первым делом, говорит ведущая «Школы садовода» в Новокузнецке Надежда Проценко, нужно посоветоваться с градусником — узнать температуру почвы. Даже в теплице измеряйте температуру земли, а не воздуха. Редис, например, растёт при +5 градусах.
Если земля хорошо прогрелась, то можно посадить уже в середине апреля редис, лук-севок (на зелень), либо пророщенный репчатый лук. По опыту, раннеспелые сорта редиса образуют корнеплоды только через 20−30 дней. Всходы переносят заморозки до −2 градусов, поэтому можно сеять редис даже в открытом грунте под укрывным материалом, разместив его не на дугах, а прямо на земле.
Можно также посеять любую зелень — салат (лучше листовые сорта), шпинат, рукколу и проч. Чтобы укроп быстрее взошёл, замочите предварительно семена. Модно сейчас высаживать капусту пак-чой: по виду растение напоминает листовой салат, по вкусу — капусту. Стоит напомнить: если вы сеете редис и зелень в теплице, то делайте рядочки с краю, чтобы в дальнейшем они не помешали вам высаживать основные культуры (помидоры, огурцы, перцы).
Те, кто по осени посадил лук-батун и щавель, могут лакомиться ими уже на майских праздниках. Это многолетние культуры: посадите их на своём участке и каждый год будете с урожаем батуна и щавеля с майских праздников и до поздней осени.