Что можно вырастить в огороде к майским праздникам?

Если земля хорошо прогрелась, то можно посадить уже в середине апреля редис, лук-севок (на зелень), либо пророщенный репчатый лук. По опыту, раннеспелые сорта редиса образуют корнеплоды только через 20−30 дней. Всходы переносят заморозки до −2 градусов, поэтому можно сеять редис даже в открытом грунте под укрывным материалом, разместив его не на дугах, а прямо на земле.