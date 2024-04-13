Представитель консульства КНР сравнил аэропорт Иркутска с автобусной станцией в уезде Китая

Исполняющий обязанности генконсула КНР Сунь Чуаньцзян на круглом столе, где обсуждали туризм и новые туристические маршруты, сказал, что у китайских граждан есть интерес к Иркутску и желание посетить город всей семьёй, но есть ряд моментов, которые это сдерживают. И первым из них является наш аэропорт, где мало терминалов, стоек регистрации и зон досмотра, нет тележек для багажа и процедура пересечения границы не оптимизирована. В общем, не функционален иркутский авиаузел и напоминает автобусную станцию в уезде Китая.