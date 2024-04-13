Мокрый снег пройдет в Иркутске 13 апреля

Синоптики прогнозируют по области переменную облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде снега. В южных и верхнеленских районах пройдут небольшие, местами умеренные осадки. В Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Черемховском районах ожидается умеренный, местами сильный мокрый снег. Горы южного Прибайкалья накроет очень сильным снегом. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с, а также возможны метели. Утром в южных районах ожидается ветер 8−13 м/с, местами порывы до 18−23 м/с, температура 0…+5°С, при облачной погоде −5°…-10°С.