Что произошло в Иркутске в ночь на 13 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутской области 13 апреля ожидается ухудшение погоды, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В частности, в некоторых районах будут наблюдаться порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 15−20 м/с, а в южных районах — до 23 м/с.
В Братске полиция задержала аферистов, которые обманули 83-летнюю местную жительницу. Изначально женщине позвонили и рассказали, что по вине ее внучки пострадал другой человек. Чтобы решить проблему, требовались деньги.
В Иркутской области задержали группу вымогателей. Криминальный квартет в течение полугода вымогал у своего знакомого 200 тысяч рублей. Они утверждали, что это долг. Правда, в реальности его не было, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.