Что произошло в Иркутске в ночь на 13 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутской области задержали группу вымогателей. Криминальный квартет в течение полугода вымогал у своего знакомого 200 тысяч рублей. Они утверждали, что это долг. Правда, в реальности его не было, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.