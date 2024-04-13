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Что произошло в Иркутске в ночь на 13 апреля 2024 года: последние новости

В Иркутской области 13 апреля может ухудшиться погода.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области 13 апреля ожидается ухудшение погоды, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. В частности, в некоторых районах будут наблюдаться порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 15−20 м/с, а в южных районах — до 23 м/с.

В Братске полиция задержала аферистов, которые обманули 83-летнюю местную жительницу. Изначально женщине позвонили и рассказали, что по вине ее внучки пострадал другой человек. Чтобы решить проблему, требовались деньги.

В Иркутской области задержали группу вымогателей. Криминальный квартет в течение полугода вымогал у своего знакомого 200 тысяч рублей. Они утверждали, что это долг. Правда, в реальности его не было, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.