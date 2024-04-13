В Кемерове завершился Международный фестиваль Юрия Гагарина

Накануне гала-концертом завершилась космическая неделя в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина, который прошёл в Кемерове третий раз. Зрителями мероприятия стали 8 тысяч человек, в том числе представители других регионов и 24 дружественных стран.
Среди почётных гостей был Герой России, лётчик-космонавт Сергей Волков, который поздравил присутствующих с Днём космонавтики и пожелал сохранять традицию быть всегда и во всём первыми.
Космонавт-испытатель из Мысков Александр Гребенкин, который 4 марта отправился в космос, поприветствовал участников фестиваля с борта международной космической станции. Он рассказал, что проведёт там полгода и что взял на орбиту несколько вещей, связанных с семьей и Кузбассом. Мы подробно писали о том, как Александр отправился на МКС и как с детства мечтал стать космонавтом.
Завершился вечер выступлением специальных гостей фестиваля — участников группы «Дискотека Авария». Корреспонденты «АиФ в Кузбассе» побывали на концерте и оценили масштаб третьего фестиваля.