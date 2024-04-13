В Кемерове завершился Международный фестиваль Юрия Гагарина

Космонавт-испытатель из Мысков Александр Гребенкин, который 4 марта отправился в космос, поприветствовал участников фестиваля с борта международной космической станции. Он рассказал, что проведёт там полгода и что взял на орбиту несколько вещей, связанных с семьей и Кузбассом. Мы подробно писали о том, как Александр отправился на МКС и как с детства мечтал стать космонавтом.