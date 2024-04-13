Изучением белоплечего орлана займутся в Хабаровском крае

В рамках проекта экологи выяснят состояние популяции на сегодня, обследуют его среду обитания, обеспечат охрану вида. В частности, будет проводиться очистка берегов реки Горин от мусора и промышленных отходов, в школах пройдут экологические уроки. Для наблюдения за хищной птицей и фиксации возможных нарушений приобретено 14 фотоловушек.