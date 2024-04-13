Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Изучением белоплечего орлана займутся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники «Заповедного Приамурья»‎ запускают проект по изучению белоплечего орлана «Под сильным крылом».

Источник: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Вид занесен в Красные книги региона и России.

Изучать редкую птицу будут в Комсомольском заповеднике. Популяция орланов в нижнем Приамурье около 1200 особей, в комсомольском районе они гнездятся по берегам Амура и реки Горин.

В рамках проекта экологи выяснят состояние популяции на сегодня, обследуют его среду обитания, обеспечат охрану вида. В частности, будет проводиться очистка берегов реки Горин от мусора и промышленных отходов, в школах пройдут экологические уроки. Для наблюдения за хищной птицей и фиксации возможных нарушений приобретено 14 фотоловушек.

флора и фауна