Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска увеличится до 50 рублей

В ближайшем времени жителям Хабаровска стоит ожидать изменений в стоимости проезда в общественном транспорте. По информации на сегодняшний день, начиная с середины апреля этого года, цена за проезд будет повышаться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Transsibinfo.com (18+).