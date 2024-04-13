Стоимость проезда в общественном транспорте Хабаровска увеличится до 50 рублей

В ближайшем времени жителям Хабаровска стоит ожидать изменений в стоимости проезда в общественном транспорте. По информации на сегодняшний день, начиная с середины апреля этого года, цена за проезд будет повышаться, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Transsibinfo.com (18+).
Первое повышение планируется на 14 апреля. Стоимость проезда увеличится до 50 рублей на 20 городских маршрутах. Согласно предварительной информации, пассажиры автобусов № 18, 56, 6, 25 и 31 должны готовиться к новым ценам.
Компания «Автоэкспресс» анонсировала увеличение стоимости проезда до 50 рублей с 14 апреля на маршрутах № 18 и 56. «Ефимов» также планирует аналогичное изменение тарифа на маршрутах № 6, 25 и 31 с этой же даты, согласно данным городской транспортной инспекции.
Кроме того, ожидается корректировка цен на проезд по некоторым маршрутам, включая 25−1 «Вираж» и маршруты 14−1, 21−1, 24−1 и 56−1, обслуживаемые «Оператором». Изменения также затронут муниципальный транспорт на маршрутах № 10, 40 и 73 от «АТП Владивосток».
Следующее повышение тарифов запланировано на 20 апреля, когда стоимость проезда достигнет 50 рублей на автобусах индивидуального предпринимателя Бабаева З. М. на маршрутах № 82−2 и 85−3.
С 22 апреля будут введены новые тарифы на маршрутах 54−1, 70, 75 и 88 от компании «Бриз», а 24 апреля изменения коснутся маршрута 52−1, обслуживаемого «Автогазом».