Несколько самолётов в Иркутск задержаны из-за непогоды

По данным электронного табло Иркутского аэропорта по состоянию на 10 утра субботы статус «задержан» имеют рейсы из Ферганы, Пекина, Усть-Кута, Читы, Чары. В то же время самолеты из Нерюнгри и Красноярска и других пунктов вылета успешно приземлились. Ранее телеграм-канал Babr-Mash писал, что самолёт авиакомпании «Красавиа» из снега и нулевой видимости был вынужден вместо Иркутска приземлиться в Улан-Удэ. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что иркутянин, чтобы не опоздать на самолёт, выбежал на взлётную полосу.