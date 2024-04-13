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Несколько самолётов в Иркутск задержаны из-за непогоды

Ранее сообщалось, что из-за снега снега и нулевой видимости ещё один самолет был вынужден вместо Иркутска приземлиться в Улан-Удэ.

Несколько самолётов не смогли приземлиться в Иркутске. Вероятно, из-за сильного ветра и снегопада, которые пришёл в регион в ночь на 13 апреля.

По данным электронного табло Иркутского аэропорта по состоянию на 10 утра субботы статус «задержан» имеют рейсы из Ферганы, Пекина, Усть-Кута, Читы, Чары. В то же время самолеты из Нерюнгри и Красноярска и других пунктов вылета успешно приземлились. Ранее телеграм-канал Babr-Mash писал, что самолёт авиакомпании «Красавиа» из снега и нулевой видимости был вынужден вместо Иркутска приземлиться в Улан-Удэ. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, что иркутянин, чтобы не опоздать на самолёт, выбежал на взлётную полосу.