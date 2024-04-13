Восьмое по счету пианино появилось на острове Русский во Владивостоке

На острове Русский вновь сменилось пианино. Это уже восьмой по счету музыкальный инструмент, который появляется здесь. Судя по всему, прошлый вновь пострадал от рук вандалов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На этот раз пианино поставили в другом месте, в районе мыса Вятлина, и теперь остается только гадать, когда же и оно исчезнет. А приморцы тем временем предлагают свои идеи по сохранению арт-объекта:
«Камеру бы установить», «Не надо афишировать в социальных сетях, целее будет», «Вокруг пианино сварить железный каркас, иначе вандалы не остановятся», «Надо чтобы из пианино выпрыгивал монстр».
Разные пианино были на острове Русский. Одно из них покрасили в приятный зеленый цвет и нанесли рисунки достопримечательностей Владивостока, другое — в ярко-желтый. Но все они исчезли из-за неизвестных хулиганов.