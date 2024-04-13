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Восьмое по счету пианино появилось на острове Русский во Владивостоке

Неизвестные вандалы уничтожили седьмое пианино на острове Русский.

Источник: Соцсети

На острове Русский вновь сменилось пианино. Это уже восьмой по счету музыкальный инструмент, который появляется здесь. Судя по всему, прошлый вновь пострадал от рук вандалов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

На этот раз пианино поставили в другом месте, в районе мыса Вятлина, и теперь остается только гадать, когда же и оно исчезнет. А приморцы тем временем предлагают свои идеи по сохранению арт-объекта:

«Камеру бы установить», «Не надо афишировать в социальных сетях, целее будет», «Вокруг пианино сварить железный каркас, иначе вандалы не остановятся», «Надо чтобы из пианино выпрыгивал монстр».

Разные пианино были на острове Русский. Одно из них покрасили в приятный зеленый цвет и нанесли рисунки достопримечательностей Владивостока, другое — в ярко-желтый. Но все они исчезли из-за неизвестных хулиганов.

искусство