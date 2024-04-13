Лучшего классного руководителя выбрали в Хабаровском крае

Конкурс «Классное призвание» (18+) проходил в несколько этапов. В первом из них конкурсанты представили визитную карточку, написали эссе и прошли тестирование. Участие в дистанционном этапе приняли 70 педагогов. В финал вышли шесть классных руководителей и пять кураторов групп колледжей и техникумов.