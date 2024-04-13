Лучшего классного руководителя выбрали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги регионального конкурса классных руководителей общеобразовательных организаций «Классное призвание». Финальные испытания проходили на площадках образовательных организаций в краевой столице. В них приняли участие 11 педагогов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Николаевска-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Конкурс «Классное призвание» (18+) проходил в несколько этапов. В первом из них конкурсанты представили визитную карточку, написали эссе и прошли тестирование. Участие в дистанционном этапе приняли 70 педагогов. В финал вышли шесть классных руководителей и пять кураторов групп колледжей и техникумов.
Во втором этапе жюри оценило блиц-выступления педагогов и их видеоролики на социальные темы.
Безоговорочную победу в конкурсе одержала Инга Жапова, учитель английского языка школы № 6 ₽.п. Лососина Советско-Гаванского района, а среди кураторов групп СПО — Татьяна Сарайкина из Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного техникума.
Победителя и призеров наградили денежными сертификатами. Опыт воспитательных проектов всех финалистов будет обобщен и размещен в сборнике лучших педагогических практик.