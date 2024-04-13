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Две народные дружины следят за порядком в Иркутске

В Иркутске прошло заседание оперативного штаба, на котором подвели итоги деятельности народных дружин за первый квартал 2024 года.

Источник: Администрация Иркутска

Заседание провёл вице-мэр Андрей Южаков. В нём участвовали руководители структурных подразделений мэрии, правоохранительных органов, депутаты думы и дружинники.

В Иркутске действует две народные дружины: «Рубеж» на территории ТОС «Городок ИВАТУ», которая была зарегистрирована в 2017 году, и «Соболь-508» на базе БГУ, зарегистрированная в конце 2023 года. В составе «Рубежа» 14 человек, в «Соболь-508» — 42 человека. Дружинники патрулируют территории, охраняют общественный порядок на массовых мероприятиях, ведут профилактическую работу.

В Иркутске есть нормативные документы, регулирующие деятельность народных дружин. Они были подписаны в феврале 2024 года. По ним дружинники будут получать денежное вознаграждение за выход на дежурства не менее 10 раз в квартал, при этом каждая смена должна быть не менее трёх часов.