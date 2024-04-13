Две народные дружины следят за порядком в Иркутске

В Иркутске есть нормативные документы, регулирующие деятельность народных дружин. Они были подписаны в феврале 2024 года. По ним дружинники будут получать денежное вознаграждение за выход на дежурства не менее 10 раз в квартал, при этом каждая смена должна быть не менее трёх часов.