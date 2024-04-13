В Иркутск приехал режиссёр Никита Михалков

Он встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщила пресс-служба правительства региона.
На встрече обсудили возможность иркутских театров и финалистов фестиваля школьных театров представить на площадке Центра театра и кино, которым руководит Никита Михалков. Это событие состоится в 2025 году. Также Иркутская область может стать пилотной в проекте Центра по разработке модульного набора оборудования для школьных театров.
В Иркутск Никита Михалков привёз спектакль «12» — историю о 12 присяжных, решающих, виновен ли юноша Умар в убийстве приёмного отца, русского офицера. Пьесу писал сам Михалков в соавторстве с братьями Пресняковыми. Никита Сергеевич также стал режиссёром-постановщиком и исполнителем одной из главных ролей.