В Иркутск приехал режиссёр Никита Михалков

На встрече обсудили возможность иркутских театров и финалистов фестиваля школьных театров представить на площадке Центра театра и кино, которым руководит Никита Михалков. Это событие состоится в 2025 году. Также Иркутская область может стать пилотной в проекте Центра по разработке модульного набора оборудования для школьных театров.