Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутск приехал режиссёр Никита Михалков

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» в Иркутск приехал режиссёр и актёр Никита Михалков.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Он встретился с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, сообщила пресс-служба правительства региона.

На встрече обсудили возможность иркутских театров и финалистов фестиваля школьных театров представить на площадке Центра театра и кино, которым руководит Никита Михалков. Это событие состоится в 2025 году. Также Иркутская область может стать пилотной в проекте Центра по разработке модульного набора оборудования для школьных театров.

В Иркутск Никита Михалков привёз спектакль «12» — историю о 12 присяжных, решающих, виновен ли юноша Умар в убийстве приёмного отца, русского офицера. Пьесу писал сам Михалков в соавторстве с братьями Пресняковыми. Никита Сергеевич также стал режиссёром-постановщиком и исполнителем одной из главных ролей.

шоу