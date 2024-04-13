В Иркутске 13 апреля устраняют последствия снегопада

13 апреля коммунальные службы Иркутска начали устранять последствия снегопада, который выпал в регионе ночью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в ЕДДС, — отметили в ведомстве.

Точного прогноза, когда снег прекратится, у синоптиков нет. Однако по данным Иркутского гидрометцентра, в течение дня сибирякам однозначно стоит ожидать осадки в виде мокрого снега. При этом в областной столице будет ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−18 м/с, метель, температура 0,+2 градуса, отмечают синоптики.