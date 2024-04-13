Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске 13 апреля устраняют последствия снегопада

Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

13 апреля коммунальные службы Иркутска начали устранять последствия снегопада, который выпал в регионе ночью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

— Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в ЕДДС, — отметили в ведомстве.

Коммунальщики расчищают лестницы от снега Пресс-служба администрации города Иркутска.

Точного прогноза, когда снег прекратится, у синоптиков нет. Однако по данным Иркутского гидрометцентра, в течение дня сибирякам однозначно стоит ожидать осадки в виде мокрого снега. При этом в областной столице будет ветер северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−18 м/с, метель, температура 0,+2 градуса, отмечают синоптики.

Бороться со снегопадом на улицы вышла и спецтехника Пресс-служба администрации города Иркутска.

Аналогичная ситуация с погодой и в целом по региону. В Шелеховском, Ангарском, Черемховском районах ожидается мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.

По прогнозам синоптиков мокрый снег ожидается в течение всего дня Пресс-служба администрации города Иркутска.

К слову, снегопад уже повлиял и на авиарейсы. Так, например, следовавший из Кызыла в Иркутск самолет был вынужден приземлиться в Улан-Удэ.

Вместе с тем в регионе ожидаются метели и ветер до 20 м/с Пресс-служба администрации города Иркутска.