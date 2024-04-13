В Иркутске 13 апреля устраняют последствия снегопада

13 апреля коммунальные службы Иркутска начали устранять последствия снегопада, который выпал в регионе ночью. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Водителей просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим. В случае возникновения экстренных ситуаций следует обращаться в ЕДДС, — отметили в ведомстве.
Коммунальщики расчищают лестницы от снега Пресс-служба администрации города Иркутска.
Бороться со снегопадом на улицы вышла и спецтехника Пресс-служба администрации города Иркутска.
Аналогичная ситуация с погодой и в целом по региону. В Шелеховском, Ангарском, Черемховском районах ожидается мокрый снег, а порывы ветра могут достигать 20 м/с.
По прогнозам синоптиков мокрый снег ожидается в течение всего дня Пресс-служба администрации города Иркутска.
К слову, снегопад уже повлиял и на авиарейсы. Так, например, следовавший из Кызыла в Иркутск самолет был вынужден приземлиться в Улан-Удэ.
Вместе с тем в регионе ожидаются метели и ветер до 20 м/с Пресс-служба администрации города Иркутска.