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Лже-юристы обманули почти 100 жителей Хабаровска на 5,5 млн рублей

В Хабаровске предстанут перед судом мошенники, которые обманули почти сотню пенсионеров, действуя под видом юридической конторы.

Источник: AP 2023

Всего у пожилых граждан похитили свыше 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Как установила полиция, в 2020 году 30-летний житель краевой столицы со своими подельниками в течение года публиковал в сети рекламу «бесплатных юридических услуг». Жертвы приезжали в офис организации, где менеджеры втирались им в доверие и навязывали заключение договора на своих условиях. Клиентами в основном становились горожане пожилого возраста.

«Злоумышленники входили в доверие пенсионеров, навязывая им идею быстрого, своевременного и безусловного положительного решения юридических проблем. Вместе с тем, обвиняемые заведомо понимали, что свои обещания выполнить не смогут, так как не имеют образования и навыков в данной области», — отметили в МВД.

Полученными деньгами мошенники распоряжались по своему усмотрению. Общий ущерб от деятельности лже-юристов превысил 5 миллионов 500 тысяч рублей, а их жертвами стали 94 пенсионера. Весной 2021 года всех соучастников задержали.

Накануне завершилось расследование дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Аферистам и их главарю может грозить до 10 лет лишения свободы.