Лже-юристы обманули почти 100 жителей Хабаровска на 5,5 млн рублей

Как установила полиция, в 2020 году 30-летний житель краевой столицы со своими подельниками в течение года публиковал в сети рекламу «бесплатных юридических услуг». Жертвы приезжали в офис организации, где менеджеры втирались им в доверие и навязывали заключение договора на своих условиях. Клиентами в основном становились горожане пожилого возраста.