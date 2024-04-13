Лже-юристы обманули почти 100 жителей Хабаровска на 5,5 млн рублей

Всего у пожилых граждан похитили свыше 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Как установила полиция, в 2020 году 30-летний житель краевой столицы со своими подельниками в течение года публиковал в сети рекламу «бесплатных юридических услуг». Жертвы приезжали в офис организации, где менеджеры втирались им в доверие и навязывали заключение договора на своих условиях. Клиентами в основном становились горожане пожилого возраста.
«Злоумышленники входили в доверие пенсионеров, навязывая им идею быстрого, своевременного и безусловного положительного решения юридических проблем. Вместе с тем, обвиняемые заведомо понимали, что свои обещания выполнить не смогут, так как не имеют образования и навыков в данной области», — отметили в МВД.
Накануне завершилось расследование дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Аферистам и их главарю может грозить до 10 лет лишения свободы.