Атмосферное место, которое не так просто найти: Как выглядит ростовское «кладбище» заброшенных поездов

На автобусе добраться тоже можно. Выйти нужно будет на остановке «Ростов-Западный», что на улице Малиновского. До нее ходит не мало автобусов №№ 10, 72, 94, 96, 450, 455, 458, 705, 925 и даже электробусы № 17А. А от нее — к переулку 1-му Машиностроительному. А дальше — путь как описано выше. Но надо быть готовым, что там будет пыльно и часто носятся большегрузы.