Атмосферное место, которое не так просто найти: Как выглядит ростовское «кладбище» заброшенных поездов

В Ростове довольно много различных музеев и официальных мест, где можно увидеть различную старину. А есть, как его называют сами горожане, «кладбище» заброшенных поездов. Оно находится прямо под открытым небом в Западном жилом массиве.
О том, что там можно увидеть сейчас, узнал корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
ОТДЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ — НАЙТИ.
Первое, с чем придется столкнуться тому, кто решит посетить это место, — дорога к «кладбищу». Хоть оно и находится недалеко от моста на улице Малиновского, все же придется немножко побродить по промзоне.
Проблема в том, что хоть на картах это место находится легко, но вот как к нему попасть, впервые идущему не совсем понятно.
Итак, если ехать на машине, то в переулке 1-м Машиностроительном надо свернуть налево перед зданием № 19 и далее — до упора. А затем выйти из авто и идти по тропинке до железнодорожных путей. Но стоит быть готовым, что там будет много дворняг, которые сторожат промзону и будут сопровождать ваш путь своим лаем.
На автобусе добраться тоже можно. Выйти нужно будет на остановке «Ростов-Западный», что на улице Малиновского. До нее ходит не мало автобусов №№ 10, 72, 94, 96, 450, 455, 458, 705, 925 и даже электробусы № 17А. А от нее — к переулку 1-му Машиностроительному. А дальше — путь как описано выше. Но надо быть готовым, что там будет пыльно и часто носятся большегрузы.
ПО ШПАЛАМ, ОПЯТЬ ПО ШПАЛАМ.
Выйдя к железнодорожным путям, сразу понятно, что время в этом месте замерло. Первым делом в глаза бросаются старые деревянные шпалы, которых в других местах города обычно и не встретить. Причем, часть из них уже начала разваливаться от времени. Пройтись по ним — отдельное удовольствие, да еще и в полной тишине. Лишь только иногда слышатся недалеко проносящиеся поезда.
И вот мы уже дошли до старых вагонов. Часть из них — за забором, туда нельзя. Там стоят относительно современные и не так давно списанные составы. А перед ними — старинный тепловоз и поезда. А точнее то, что от них осталось.
На тепловозе красуется надпись его модели — «Стрела». Их выпускали в Харькове в шестидесятые годы. И за все время их сделали немногим более 300 единиц. Кстати, они могли разгоняться до 140 км/час, а их мощность составляла — 3000 лошадиных сил.
А вот какие модели вагонов стоят на «приколе», уже не разобрать — от них остались только остовы. Но можно пофантазировать в воссоздать в голове и плацкарты, и купе.
На первый взгляд они производят весьма удручающий вид. Но рассмотрев их совсем немножко, не оторвать взгляд — они хранят в себе историю. Когда-то в них забегали опаздывающие пассажиры, а сейчас они никуда не спешат. В общем, можно долго размышлять о вечном.
К сожалению, время не пощадило и их. И большая часть остатков — проржавевшие скелеты и трухлявое дерево. Это все то, что не смогли снять с машин те, кто приходил не полюбоваться старыми поездами, а нажиться на них, сдав то, что плохо лежит, на металлолом.
Из-за ветхого состояния я не рискнул зайти внутрь вагонов — это явно опасно. А вот побродить в тишине — самое то. Кстати, здесь можно устроить и отличную фотосессию. Но стоит поторопиться. Ведь в скором времени поезда совсем обветшают. Или их окончательно разберут на металлолом. Или просто уберут, чтобы не произошло несчастных случаев с теми, кто все же решится изучить изнутри старые поезда.