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Ушел из жизни замминистра внутренних дел Башкирии

Ушел из жизни замминистра внутренних дел Башкирии.

Накануне, на 51 году жизни скончался заместитель министра внутренних дел Башкирии — начальник главного следственного управления, полковник юстиции Юрий Муравьев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В органы внутренних дел Юрий Муравьев пришел в 2000 году и свой трудовой путь начинал в следственном управлении при УВД города Череповца Вологодской области. С 2012 года служил заместителем начальника Управления МВД России по городу Череповец — начальником следственного управления. В 2015 назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Ингушетия — начальником следственного управления. В 2019 году возглавил следственное управление в МВД по Оренбургской области.

В декабре прошлого года полковник юстиции Муравьев был назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Башкортостан.

«Юрий Александрович за годы службы награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени, медалями “За безупречную службу в МВД”, “За доблесть в службе”, “За отличие в службе”1, 2, 3 степеней», — отметили в пресс-службе МВД Башкирии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе простились с заслуженным врачом Башкирии, одним из самых известных акушеров-гинекологов Наилем Еникеевым.