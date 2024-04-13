Ушел из жизни замминистра внутренних дел Башкирии.

В органы внутренних дел Юрий Муравьев пришел в 2000 году и свой трудовой путь начинал в следственном управлении при УВД города Череповца Вологодской области. С 2012 года служил заместителем начальника Управления МВД России по городу Череповец — начальником следственного управления. В 2015 назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Ингушетия — начальником следственного управления. В 2019 году возглавил следственное управление в МВД по Оренбургской области.