«Страха больше нет»: группа «Пикник» отправила челябинцев в космос

Уже более сорока лет лидер группы Эдмунд Шклярский и его команда транслируют самобытно-витиеватый арт-рок, которому не найти аналогов в отечественной музыке: в задумчиво-мистических тонах и с привкусом эзотерики. Ежегодно «Пикник» колесит по огромной стране и собирает во всех городах полные залы. Теракт в «Крокусе» обрушился на группу посреди очередного большого турне с грандиозной мультимедийной программой под именем «Будущее ждет нас». Полторы сотни жертв, полтысячи раненых — преданные фанаты, безвинно пострадавшие от сил зла. Это страшный удар для музыкантов, которые сами едва не погибли в тот день. Удалось ли ветеранам русского рока сдержать его с достоинством?