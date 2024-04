«Страха больше нет»: группа «Пикник» отправила челябинцев в космос

Мощные визуальные решения (ну и, конечно, мелькающая в нескольких заставках белокаркасная пирамида, будто воплощенная с легендарной обложки альбома The Dark Side Of The Moon) заставляют задуматься о том, что сходство слов-понятий «пикник» и «пинкфлойд» не только фонетическое — британские спейс-рокеры тоже знали толк в том, как заставить сказать зрителя «вау».