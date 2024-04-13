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Талые воды размыли трассу в Хабаровском крае

В регионе ограничили движение от Снежного до Уктура.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае талыми водами размыло участок дорожного полотна. В связи с этим движение на трассе будет ограничено, сообщает региональное МЧС. Подробнее — в материале «Комсомольской правде» — Хабаровск".

Пострадала дорога Селехино — Снежный — Уктур. В связи с этим с 09:45 13 апреля введено временное ограничение. Транспорту пока нельзя ездить на участке от Снежного до Уктура.

— Водителям следует быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, дистанцию. По возможности стоит ограничить выезд за пределы населенных пунктов. В случае происшествия незамедлительно звоните на телефоны, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Насколько серьезны повреждения дороги, на данный момент не уточняется. Трассу откроют тогда, когда коммунальные службы приведут ее в порядок.