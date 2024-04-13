На Татарской набережной во Владивостоке летом откроется большой теннисный клуб

Большой теннисный клуб на четыре крытых корта откроют к началу лета во Владивостоке в районе Татарской набережной. Открытие спортивного объекта в своем ТГ-канале (18+) анонсировал глава города Константин Шестаков, продемонстрировав его изнутри, сообщает ИА PrimaMedia.
«Ориентировочно в конце мая завершится строительство большого теннисного клуба, который расположился по дороге на пляж. Подобного нет на территории нашего региона. Это четыре крытых корта. В дополнение на улице появятся еще несколько открытых кортов, площадка для пляжного волейбола и футбола», — отметил Шестаков.
По мнению главы, «Татарка» станет полноценным местом притяжения семей, каждый найдет себе занятие по душе.
В 2020 году набережная в районе улицы Татарской вошла в перечень приоритетных территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Следующие два года подрядчики занимались благоустройством зоны отдыха.