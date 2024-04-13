На Татарской набережной во Владивостоке летом откроется большой теннисный клуб

«Ориентировочно в конце мая завершится строительство большого теннисного клуба, который расположился по дороге на пляж. Подобного нет на территории нашего региона. Это четыре крытых корта. В дополнение на улице появятся еще несколько открытых кортов, площадка для пляжного волейбола и футбола», — отметил Шестаков.