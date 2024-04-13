«Врачи не знают, что с ней». Женщина впала в кому после удаления аппендикса

«Наркоз — это всегда риск для жизни пациентов, и когда они подписывают согласие на него, в документе всё прописано. Осложнения в виде комы — крайне редкие случаи, и причину могут знать только действующие хирурги. Может быть, было низкое или высокое давление, кровопотеря, аневризма в голове? Аппендициты — это всегда экстренные операции, когда пациенты не полностью обследованы перед вмешательством. Предусмотреть и предугадать всё почти невозможно», — говорит Юлия Сергеевна.