«Врачи не знают, что с ней». Женщина впала в кому после удаления аппендикса

25-летняя жительница небольшого города Анжеро-Судженск, что в Кузбассе, впала в кому после удаления аппендикса. В ней она находится почти три недели. У женщины, выздоровления которой особенно ждёт пятилетний сын, развился отёк мозга. kuzbass.aif.ru выяснял подробности.
Не дают прогнозов.
23 марта Надежда Павловская обратилась в местную городскую больницу с болями. Думала, что болит по-женски (год назад она уже переносила операцию из-за лопнувшей кисты на яичнике). Однако врачи, как рассказывает kuzbass.aif.ru Роман, муж Надежды, диагностировали катаральный аппендицит и назначили операцию на следующий день.
После неё жена не пришла в себя, несмотря на хорошие анализы, которые ей успели взять врачи. В выписном эпикризе Анжеро-Судженской городской больницы от 25 марта, который оказался у kuzbass.aif.ru, сказано, что пациентку госпитализировали в 23 часа 50 минут с жалобами на боли в правой подвздошной области: «Проводилась диагностика между о. аппендицитом, МКБ и о. гинекологической патологией. За период наблюдения дважды осмотрена гинекологом. Выполнено УЗИ почек, ОМТ — выявлена фолликулярная киста правого яичника. В 12 часов 50 минут выполнена операция».
Дальше врачи отписались, что постоперационный период оказался тяжёлым с проявлением сосудистой и дыхательной недостаточности, энцефалопатии сложного генезиса с отёком головного мозга.
«Нам посоветовали срочно звонить в Кемерово и вызывать реанимобиль, что мы и сделали. Уже как три недели врачи вообще не могут понять, что с ней, анализы все хорошие. МРТ делали, тоже всё в порядке», — вспоминает Роман. Медики не дают никаких прогнозов.
Родные утверждают, что в больнице, где проводили операцию, у пациентов уже возникали проблемы из-за наркоза. Так, по словам Романа, 31 марта в этой же больнице сделали операцию под наркозом пожилой женщине, которая умерла спустя 9 дней, не приходя в сознание.
Крайне редкий случай.
Следователи уже проводят доследственную проверку. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о её ходе. kuzbass.aif.ru обратился с запросом в Минздрав Кузбасса, но пока не получил ответов по поводу произошедшей ситуации.
Может ли кома и отёк мозга развиться от наркоза? Врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Юлия Крошкина объясняет kuzbass.aif.ru, что кома действительно может наступить от наркоза, но такие случаи — огромная редкость.
Однако, чтобы оценить, из-за чего такое может произойти, надо обладать гораздо большей информацией: какие были сопутствующие заболевания? Какой вид анестезии был? Препарат, дозировка? Вариантов развития такого печального события может быть много.
«Наркоз — это всегда риск для жизни пациентов, и когда они подписывают согласие на него, в документе всё прописано. Осложнения в виде комы — крайне редкие случаи, и причину могут знать только действующие хирурги. Может быть, было низкое или высокое давление, кровопотеря, аневризма в голове? Аппендициты — это всегда экстренные операции, когда пациенты не полностью обследованы перед вмешательством. Предусмотреть и предугадать всё почти невозможно», — говорит Юлия Сергеевна.
Но чем чревата такая длительная кома? Врач добавляет, что восстановиться человек после комы может. Часто зависит от того, произошло органическое поражение головного мозга или только нарушение функции. При функциональном поражении восстановление быстрее. При органическом — зависит от объёма поражения головного мозга.
Искала пропавших детей.
У Надежды есть пятилетний сын Марк, который особенно ждёт, когда мама поправится.
«Сын пока реагирует на отсутствие мамы нормально, спрашивает, когда её выпишут. Я говорю, что маму лечат и скоро отпустят. Бывает, перед сном немного плачет. Я сам уже более или менее, стресс прошёл после первой недели, да и сын отвлекает», — делится личным Роман.
Он вспоминает, как познакомился с красивой и стройной Надей на улице: девушка ему понравилась, решил подойти. Так и закрутилось. Уже будучи семьёй, все вместе ходили на разные выставки и мероприятия. Жена занималась воспитанием Марка и возила его на тренировки по рукопашному бою. Сейчас их пришлось отложить — Роман работает и не успевает.
А ещё Надя — волонтёр местного студенческого отряда охраны правопорядка «Вектор». Активная по жизни, она заражала этим и супруга.
Сергей Киреев, руководитель «Вектора», рассказывает kuzbass.aif.ru, что Надежда была его комиссаром, а позже перешла в бойцы: «Девушка ответственная — всегда выходила на поиски. Работала с трудными ребятами из группа риска, в отряде с 2023 года. Однажды принимала участие в поисках пропавшей двухлетней девочки. Она без сомнений отправилась искать ребёнка и дошла до конца поисков. Отважно заходила в заброшенные дома, брала важные миссии по работе с ребятами и распределяла их по точкам. Поиски завершились успешно, после чего Надежду наградили благодарственным письмом главы Анжеро-Судженского городского округа».
Из последней выписки областной кемеровской больницы от 12 апреля стало известно, что женщина находится в тяжёлом состоянии. Дышит сама. Врачи начали раннюю реабилитацию (массаж, ЛФК, физиопроцедуры) и отмечают, что пациентка реагирует на болевые раздражители, находится в сознании с открытыми глазами, но не следит за молоточком, хоть и пытается фиксировать взгляд на несколько секунд. Дальше медики продолжат отслеживать динамику головного мозга по МРТ, проводить реабилитацию и определят тактику лечения.
Мы, как и родные Надежды, надеемся, что женщина скоро придёт в себя, вернётся к близким и поправится. Чудеса случаются — тому подтверждение ситуация 10-классницы Элины из Алтайского края, которая провела в коме полгода и успешно восстановилась после неё.