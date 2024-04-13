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Жители Волгограда и области обсуждают след от баллистической ракеты в небе

Волгоградцы 12 апреля заметили в небе странный белый след в виде спирали. После этого жители региона начали делиться в соцсетях кадрами необычного явления.

Источник: очевидцы

Волгоградцы 12 апреля заметили в небе странный белый след в виде спирали. После этого жители региона начали делиться в соцсетях кадрами необычного явления.

Некоторых волгоградцев озадачил необычный след в небе, жители не только показывали фото и видео, но и делились своими версиями происходящего. Однако оказалось, что причиной этого явления стал пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, 12 апреля боевой расчет произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты с 4-го Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Ракету запустили в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов. Задачи пуска выполнили в полном объеме.

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

космос