В Минздраве рассказали о качестве воды в условиях паводков

— С начала паводков было взято более 6 тысяч проб питьевой воды как из централизованных, так и из нецентрализованных источников водоснабжения. Общий показатель непригодных проб не превышает среднегодового уровня по республике по итогам 2022−2023 годов, — говорится в сообщении.