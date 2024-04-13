В Иркутске и Шелехове устраняют отключения электричества из-за непогоды

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе крупнейшей в области энергоснабжающей организации, в Иркутске, Шелехове, Иркутском и Шелеховском районах из-за обледеневших и облепленных снегом проводов, сильного ветра произошли обрывы линий электропередач. В частности, в Иркутске без света оставались дома по улицам Баррикад, Нестерова, Подгорной, Грязнова, Профсоюзной, Терешковой, Кайской, в посёлке имени Кирова. Восстановлением оборванных линий с ночи занимаются аварийные бригады — около 50 человек и 22 единицы техники. Сейчас энергетики уже восстановили электроснабжение части территорий. Ориентировочное время восстановления электроснабжения в Иркутске и Шелехове — 16:00 в районах — 20:00.