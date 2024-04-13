Стало известно состояние женщины, впавшей в кому после операции в Кузбассе

25-летняя жительница Анжеро-Судженска Надежда впала в кому после удаления аппендикса. В ней она находится почти три недели. У женщины, выздоровления которой особенно ждёт пятилетний сын, развился отёк мозга. kuzbass.aif.ru стали известны подробности состояния молодой матери.
По данным выписки кемеровской областной больницы на 12 апреля, которые предоставил изданию муж Надежды Роман, женщина по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Врачи начали раннюю реабилитацию (массаж, ЛФК, физиопроцедуры) и отмечают, что пациентка реагирует на болевые раздражители, находится в сознании с открытыми глазами, но не следит за молоточком, хоть и пытается фиксировать взгляд на несколько секунд.
Дальше медики продолжат отслеживать динамику головного мозга по МРТ, проводить реабилитацию и определят тактику лечения. Мы подробнее писали историю семьи и обратились за комментарием к анестезиологу, который рассказал, может ли развиться кома от наркоза.