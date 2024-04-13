Стало известно состояние женщины, впавшей в кому после операции в Кузбассе

По данным выписки кемеровской областной больницы на 12 апреля, которые предоставил изданию муж Надежды Роман, женщина по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Врачи начали раннюю реабилитацию (массаж, ЛФК, физиопроцедуры) и отмечают, что пациентка реагирует на болевые раздражители, находится в сознании с открытыми глазами, но не следит за молоточком, хоть и пытается фиксировать взгляд на несколько секунд.