Комсомольские студенты получат по 500 тыс. рублей на свои разработки

Победителем стала Елизавета Ильченко, которая предложила интеллектуальный сервис на основе ИИ для психологической оценки сотрудника. Артур Воронин выступил с проектом системы адаптивного термоконтроля процесса полимеризации композитов в процессе изготовления и ремонта. Студент Ярослав Иванюта разработал настольный лабраторный фабрикатор филамента для 3D-печати. Сможет заняться разработкой робототехнического транспортного комплекса для магистральных трубопроводов Михаил Лямин.