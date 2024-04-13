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Комсомольские студенты получат по 500 тыс. рублей на свои разработки

Четыре студента из Комсомольского-на-Амуре государственного университета выиграли гранты от Фонда содействия инновациям.

Источник: Минобрнауки Хабаровского края

Они получат на свои разработки по 500 тыс.рублей.

Все победители учатся на факультете энергетики и управления, сообщили в краевом Минобразования.

Победителем стала Елизавета Ильченко, которая предложила интеллектуальный сервис на основе ИИ для психологической оценки сотрудника. Артур Воронин выступил с проектом системы адаптивного термоконтроля процесса полимеризации композитов в процессе изготовления и ремонта. Студент Ярослав Иванюта разработал настольный лабраторный фабрикатор филамента для 3D-печати. Сможет заняться разработкой робототехнического транспортного комплекса для магистральных трубопроводов Михаил Лямин.

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