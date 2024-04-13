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В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до +12

В воскресенье в столице Урала выпадет небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 51% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Екатеринбурга в начале следующей рабочей недели. Так, в воскресенье, 14 апреля, ожидается переменная облачность и небольшой снег ночью. Днем же существенных осадков не ожидается.

— Температура воздуха ночью 0…-2 градуса Цельсия, днем +5…+7 градусов, — сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

В понедельник 15 марта, будет теплее. Ночью столбики термометров опустятся до −1…-3 градусов, днем поднимутся до +10…+12 градусов. Существенных осадков не ожидается.