В понедельник в Екатеринбурге потеплеет до +12

Синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям Екатеринбурга в начале следующей рабочей недели. Так, в воскресенье, 14 апреля, ожидается переменная облачность и небольшой снег ночью. Днем же существенных осадков не ожидается.
— Температура воздуха ночью 0…-2 градуса Цельсия, днем +5…+7 градусов, — сообщается на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник 15 марта, будет теплее. Ночью столбики термометров опустятся до −1…-3 градусов, днем поднимутся до +10…+12 градусов. Существенных осадков не ожидается.